Банк ВТБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию в среднем на 0,2 п. п. по своей продуктовой линейке. Минимальная ставка для зарплатных клиентов составляет 9,4% годовых при использовании дебетовой карты с опцией «Заемщик», без нее — 10,9% годовых, сообщает пресс-служба банка. Оформить кредит наличными можно на сумму до 5 млн руб. и сроком до пяти лет.

В сентябре ЦБ опубликовал данные о динамике ставки по вкладам крупнейших российских банков. По данным регулятора, средняя максимальная ставка сократилась до 6,71% — минимального значения с сентября 2018 года.

Почему ставки по вкладам и кредитам идут на снижение, читайте в материале “Ъ”.