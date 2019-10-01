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01 октября, вторник
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Екатеринбург. Урал
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Новости
14:50
ВОЗ заявила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%
16:49
«Титановая долина» подтвердила получение письма компании «СТОД-Урал» о выходе из состава резидентов
16:08
Тюменские власти предложили инвесторам льготы за реновацию старых объектов
15:06
Для Госархива Ямала в Салехарде построили новое здание
14:30
Свердловские муниципалитеты могут лишиться 2 млрд рублей из-за отмены ЕНВД
13:48
В Академическом открылась подстанция скорой медицинской помощи
13:10
Суд в Екатеринбурге снял запрет с юмористической инструкции о даче взяток
12:38
Замгубернатора Тюменской области подала иск о защите чести из-за видеообращения к президенту
11:38
В свердловской полиции планируют сократить 175 ставок
09:51
До 2022 года из федерального бюджета выделят более 2,5 млрд рублей на Универсиаду-2023
30/09
Электропоезд «Ласточка» впервые совершил международный рейс
30/09
РБК: компания «СТОД-Урал» вышла из состава резидентов «Титановой долины»
30/09
На Среднем Урале жертвами браконьеров стало более 80 косуль
30/09
В Екатеринбурге бизнесмен под давлением СКР выплатил более 20 млн рублей долгов по налогам
30/09
Ханты-Мансийская епархия опровергла перевод священника из-за письма в поддержку фигурантов «московского дела»
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Новости компаний
Для отельеров зажглась «Уральская Звезда»
Екатеринбург готовится определить лидеров гостиничного бизнеса
Подробно
9
«20 лет исполняем мечты»
01.10.2019
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Реальность вечной скважины
Подробности о проекте рассказал начальник управления по нефтепромысловому инжинирингу ТМК Сергей Артамонов
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Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия