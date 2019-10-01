Глава Sony Worldwide Studios покидает компанию

Шон Лейден, глава игрового подразделения Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, уходит из компании. Он работал в Sony с 1987 года. О причинах его отставки и новом руководителе не сообщается.

«С большим сожалением мы анонсируем, что глава Sony Worldwide Studios Шон Лейден покидает свой пост. Он был дальновидным руководителем. Мы желаем ему успехов в дальнейших начинаниях и глубоко благодарны ему за годы работы в компании. Спасибо за все, Шон!» — говорится в официальном Twitter-аккаунте PlayStation.

Шон Лейден присоединился к Sony в 1987 году, в октябре 2007 года он стал президентом японского отделения PlayStation, в 2010 году он основал и стал вице-президентом цифрового медиасервиса Sony Network Entertainment International. В 2014 году господин Лейден возглавил Sony Computer Entertainment America, а в 2018 году — Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios. Под его руководством компания выпустила несколько признанных критиками хитов, включая God of War (2018), Marvel`s Spider-Man и Horizon: Zero Dawn.

Также сегодня стало известно, что в связи с выходом на пенсию свой пост покинет глава японского и азиатского отделения Sony Entertainment Ацуси Морита — он занял свой пост в 2014 году. Его место займет Казухико Такеду — финансовый директор и заместитель главы Sony Interactive Entertainment.

Евгений Федуненко