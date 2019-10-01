В челябинской гордуме создали третью фракцию

Депутат от КПРФ в городской думе Челябинска Эльдар Гильмутдинов основал и возглавил фракцию своей партии. Это позволит ему входить в состав президиума и вносить в повестку предложения. Об этом на заседании гордумы объявил ее председатель Андрей Шмидт.

Эльдар Гильмутдинов – единственный представитель КПРФ в челябинской городской думе. Самой многочисленной является фракция «Единой России», в нее входят 46 депутатов. Во фракции «Справедливой России» числятся пять человек. Все руководящие должности в горсобрании заняли «единороссы».

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», первое заседание нового созыва городской думы Челябинска состоялось 24 сентября. Состав представительного органа обновился на 60%. Из депутатов прошлого созыва осталось только 19 человек.