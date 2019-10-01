Петербург и Ленобласть стали доступны туристам по электронным визам

С 1 октября Петербург и Ленобласть стали доступны для туристов из 53 стан мира, оформивших бесплатные электронные визы.

В перечень стан, резиденты которых могут приехать в Санкт-Петербург или Ленобалсть на льготных условиях, включены станы Евросоюза, Саудовская Аравия, Филиппины, Катар, Китай, Индия, Корейская народно-демократическая республика, Кувейт, Индонезия, Бахрейн. Туристы с электронными визами могут приехать любыми видами транспорта, кроме железной дороги. При этом находится они могут только в пределах Петербурга и области.

Электронную визу необходимо оформлять не менее чем за четыре календарных дня до поездки. Время пребывания в РФ ограничено восемью сутками.