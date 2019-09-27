Петербургский аэропорт готов принимать туристов по электронным визам с 1 октября

Петербургский аэропорт Пулково с 1 октября текущего года готов принимать туристов, прибывающих в город по электронным визам. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Воздушные ворота северной столицы» (управляет аэропортом).

Все необходимое оборудование для приема туристов в Пулково есть, оно прошло тестирование.

Напомним, что электронные визы смогут оформлять граждане 53 стран, посетить туристы смогут только Петербург и Ленобласть.

Накануне в МИД пояснили, что заполнять анкету для поездки иностранцам необходимо не позднее, чем за четыре дня до поездки.