В МИД разъяснили порядок посещения Петербурга по электронной визе

Министерство иностранных дел России опубликовало разъяснение по порядку въезда в Петербург и Ленобласть по электронной визе и правила ее оформления.

Как сообщили в МИД, электронная виза выдается иностранным гражданам бесплатно на основании заявления не позднее, чем за четыре дня до поездки.

При этом въезд в Петербург и Ленобласть по электронным визам возможен через морские пункты пропуска («Высоцк», «Большой порт Санкт-Петербург», «Пассажирский порт Санкт-Петербург»), аэропорт Пулково и автомобильные пункты пропуска. В министерстве добавили, что въезд железнодорожным транспортом «в настоящее время по техническим причинам невозможен».

Ранее правительство России утвердило список стран, граждане которых смогут посетить Санкт-Петербург и Ленинградскую область по электронной визе. В перечень вошли 53 государства, в том числе все страны Евросоюза.