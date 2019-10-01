Сбербанк запустил переводы за рубеж на карты Visa и Mastercard

Сбербанк запустил сервис международных денежных переводов на карты Visa и Mastercard через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Сначала опция появится у устройств на платформе Android, а позднее и на смартфонах с iOS, сообщили в пресс-службе банка.

Переводить деньги можно во все страны, кроме США, Тайваня, Кубы, Ирана, Северной Кореи, Сомали, Судана, Сирии, Японии. Клиенту нужно войти в «Сбербанк Онлайн», выбрать в меню опцию «За рубеж» — «По номеру карты». После этого указываются номер карты, а также фамилия и имя получателя, сумма, валюта перевода.

В банке обещают, что перевод займет несколько минут, но в редких случаях переводы могут зачисляться в течение трех рабочих дней. Совершить перевод можно в рублях, долларах и евро. Сумма одного перевода не должна превышать 150 тыс. руб. Комиссия составит 1% от суммы вне зависимости от валюты перевода.

По данным Центробанка, в России доля пользователей дистанционных услуг банков превысила 55%. Почти на 20% увеличилось количество клиентов, которым стали доступны мгновенные переводы.

Подробности — в публикации “Ъ” «Быстрые платежи сократили дистанцию».