Мошенники выписывают липовые налоги

Россиянам массово приходят фальшивые уведомления от ФНС об уплате налогов. Письма якобы не отличаются от привычных извещений службы. Однако сумма для оплаты в разы завышена. Каким образом устроена преступная схема? И как не стать жертвой мошенников? Разбирался Александр Рассохин.
Логотип налоговой, штампы, QR-код, стандартный конверт — все выглядит как обычное извещение. Вот и жителю столицы, который пожелал остаться анонимным, такое письмо показалось совершенно привычным. Подвох мужчина заметил, когда решил заплатить налоги с помощью того самого QR-кода: «Я обнаружил, что сумма платежа в этом году значительным образом отличается от платежей, которые я совершал в прошлом и позапрошлом году. Заплатить я должен был где-то порядка 250 руб., сумма, которая была в квитанции, около 1 тыс. руб., ну а списать пытались с карточки намного больше, очевидно, в расчете на то, что я не буду обращать на это внимание. Какая-то совершенно колоссальная сумма — практически вся, которая была у меня на карте».
Такой вид мошенничества — новинка, признают в налоговой. Прежде поддельные почтовые извещения не встречались. Сейчас же они массово приходят россиянам. Судя по всему, мошенники заполучили базу данных налогоплательщиков с фамилиями, адресами и ИНН. И вряд ли для них это была сложная задача, предполагает руководитель агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц. Купить такие сведения можно, к примеру, в даркнете, говорит Лифшиц: «Года четыре назад этот вид мошенничества уже был очень распространен в Москве, когда люди получали и оплачивали поддельные квитанции за ЖКХ, где были подменены реквизиты. Деньги уходили куда-то и растворялись. Здесь примерно такой же тип мошенничества. Ничто не удивляет так новым, как хорошо забытое старое».
Но что делать, если вы все же попались на удочку мошенников? Какие шансы, что деньги удастся вернуть? Потерпевшие должны писать заявление в полицию. И вычислить, куда были отправлены деньги, для правоохранителей обычно не проблема, рассказывает юрист компании «Хренов и партнеры» Роман Беланов. Правда, в этом случае, вероятно, используется сложная преступная схема: «Деньги на этом счете не задерживаются, их сдвигают дальше. Первые звенья в цепочке отследить не проблема. Если это действительно определенная схема, то дальше идут транзакции, и деньги пытаются распылить либо, наоборот, аккумулировать, чтобы замести следы», — считает Роман Беланов.
Еще недавно мошенники рассылали поддельные извещения с помощью смс и e-mail. Теперь — по почте. Налогоплательщикам стоит быть на чеку, предупреждают юристы. Развитие технологий дает новые возможности мошенникам, а значит очередная преступная схема — это вопрос времени.
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