Мошенники выписывают липовые налоги

Россиянам массово приходят фальшивые уведомления от ФНС об уплате налогов. Письма якобы не отличаются от привычных извещений службы. Однако сумма для оплаты в разы завышена. Каким образом устроена преступная схема? И как не стать жертвой мошенников? Разбирался Александр Рассохин.

Логотип налоговой, штампы, QR-код, стандартный конверт — все выглядит как обычное извещение. Вот и жителю столицы, который пожелал остаться анонимным, такое письмо показалось совершенно привычным. Подвох мужчина заметил, когда решил заплатить налоги с помощью того самого QR-кода: «Я обнаружил, что сумма платежа в этом году значительным образом отличается от платежей, которые я совершал в прошлом и позапрошлом году. Заплатить я должен был где-то порядка 250 руб., сумма, которая была в квитанции, около 1 тыс. руб., ну а списать пытались с карточки намного больше, очевидно, в расчете на то, что я не буду обращать на это внимание. Какая-то совершенно колоссальная сумма — практически вся, которая была у меня на карте».

Такой вид мошенничества — новинка, признают в налоговой. Прежде поддельные почтовые извещения не встречались. Сейчас же они массово приходят россиянам. Судя по всему, мошенники заполучили базу данных налогоплательщиков с фамилиями, адресами и ИНН. И вряд ли для них это была сложная задача, предполагает руководитель агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц. Купить такие сведения можно, к примеру, в даркнете, говорит Лифшиц: «Года четыре назад этот вид мошенничества уже был очень распространен в Москве, когда люди получали и оплачивали поддельные квитанции за ЖКХ, где были подменены реквизиты. Деньги уходили куда-то и растворялись. Здесь примерно такой же тип мошенничества. Ничто не удивляет так новым, как хорошо забытое старое».

Надо внимательно проверять те извещения, которые сегодня еще по почте приходят. Это уходящие в прошлое извещения».

Но что делать, если вы все же попались на удочку мошенников? Какие шансы, что деньги удастся вернуть? Потерпевшие должны писать заявление в полицию. И вычислить, куда были отправлены деньги, для правоохранителей обычно не проблема, рассказывает юрист компании «Хренов и партнеры» Роман Беланов. Правда, в этом случае, вероятно, используется сложная преступная схема: «Деньги на этом счете не задерживаются, их сдвигают дальше. Первые звенья в цепочке отследить не проблема. Если это действительно определенная схема, то дальше идут транзакции, и деньги пытаются распылить либо, наоборот, аккумулировать, чтобы замести следы», — считает Роман Беланов.

Еще недавно мошенники рассылали поддельные извещения с помощью смс и e-mail. Теперь — по почте. Налогоплательщикам стоит быть на чеку, предупреждают юристы. Развитие технологий дает новые возможности мошенникам, а значит очередная преступная схема — это вопрос времени.