На сокращение госслужащих за три года потратят 5 млрд рублей

На выплаты сотрудникам федеральных госорганов, которые подпадут под сокращение, потратят 4,8 млрд руб. за три года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минфин. Сколько госслужащих планируется уволить, в министерстве не уточнили. По подсчетам Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), может быть сокращено примерно 13 тыс. чиновников.

Минфин анонсировал масштабное сокращение госслужащих в конце сентября. Реформу в сфере госуправления хотят начать в 2020 году. В противном случае в бюджете придется искать дополнительно 100 млрд руб. в год, утверждали в министерстве. В правительстве сказали, что еще не приняли окончательного решения по реформе.

Как власти реформируют систему оплаты труда и найма чиновников, читайте в публикации “Ъ”.