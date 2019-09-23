Правительство пока не приняло окончательное решение о сокращении госслужащих

Правительство еще не приняло окончательное решение по реформе в сфере госуправления, заявил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов. В Минфине ранее сообщили, что реформа приведет к масштабному сокращению числа госслужащих. В противном случае в бюджете придется искать дополнительно 100 млрд руб. в год, уверены в министерстве.

«Заявление коллег из министерства финансов РФ несколько преждевременно. Никаких окончательных решений по реформированию госслужбы, сокращению количества госслужащих и повышению зарплат в госсекторе на данный момент нет»,— пояснил пресс-секретарь (цитата по «РИА Новости»).

Как уточнил господин Осипов, власти обсуждают «разные концепции и подходы» к реформе. Планируется, что в ближайшее время премьер-министр Дмитрий Медведев проведет несколько совещаний по этой теме. «На них будут определены основные принципы и направления реформы»,— добавил пресс-секретарь.

Согласно указу президента «Об основных направлениях развития гражданской службы в РФ на 2019–2021 годы», в ближайшие два года в рамках реформы правительству предстоит изменить для госслужащих систему найма, оплаты труда и мотивации. По плану до 2020 года Белый дом должен завершить работу по созданию нормативно-правовой базы для совершенствования практики экспериментов по развитию гражданской службы и порядку отбора кандидатов.

Подробности — в публикации “Ъ” «Госслужбе указали на повышение».