Ремни безопасности стали обязательными при перевозке детей в автобусах

1 октября вступило в силу постановление правительства №1196, изменяющее правила организованной перевозки детей автобусами. Введено обязательное требование по использованию ремней безопасности независимо от того, следует автобус по городу, в пригороде или между городами. Правило касается только заказных автобусов: при пользовании общественным транспортом ремни не обязательны. Сопровождающие отныне обязаны проверять, пристегнулись ли дети, не ходят ли они по салону во время поездки. Кроме того, организаторы перевозки обязаны за 24 часа уведомить Госавтоинспекцию о планируемом передвижении автобуса в городе или пригороде и за 48 часов — если перевозка междугородная. Раньше уведомление подавалось за двое суток во всех случаях. Нарушение правил перевозки детей, согласно ст. 12.23 КоАП, чревато штрафом в 100 тыс. руб. для юрлиц.