ЦБ могут обязать перечислять дивиденды от Сбербанка в бюджет на постоянной основе

Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому Центробанк обяжут на постоянной основе перечислять напрямую в федеральный бюджет доходы от участия в капитале Сбербанка. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

В первой статье законопроекта предлагается с 2020 года обязать ЦБ перечислять в бюджеты доходы до 1 августа. Вторая часть документа, как предполагается, вступит в силу с 1 января 2021 года. Она предусматривает, что часть прибыли ЦБ, подлежащая перечислению в бюджет, будет уменьшена на сумму перечисленных дивидендов Сбербанка.

Согласно действующим правилам, порядок перечисления доходов Центробанка в виде дивидендов Сбербанка закрепляется отдельным законом каждый год.

О том, как выглядит проект закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, читайте в публикации “Ъ” «Трехпроцентный рост и крепкий рубль».