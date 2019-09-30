ЦБ могут обязать перечислять дивиденды от Сбербанка в бюджет на постоянной основе

Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому Центробанк обяжут на постоянной основе перечислять напрямую в федеральный бюджет доходы от участия в капитале Сбербанка. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
В первой статье законопроекта предлагается с 2020 года обязать ЦБ перечислять в бюджеты доходы до 1 августа. Вторая часть документа, как предполагается, вступит в силу с 1 января 2021 года. Она предусматривает, что часть прибыли ЦБ, подлежащая перечислению в бюджет, будет уменьшена на сумму перечисленных дивидендов Сбербанка.
Согласно действующим правилам, порядок перечисления доходов Центробанка в виде дивидендов Сбербанка закрепляется отдельным законом каждый год.
О том, как выглядит проект закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, читайте в публикации “Ъ” «Трехпроцентный рост и крепкий рубль».
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