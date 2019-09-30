Главой Рослесхоза назначен Сергей Аноприенко из Росимущества

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил заместителем министра природных ресурсов и экологии—главой Рослесхоза Сергея Аноприенко, ранее занимавшего должность замруководителя Росимущества. Соответствующий документ (.pdf) опубликован на сайте правительства.

Сергей Аноприенко родился в 1970 году в Белгородской области. Он обучался в Московском высшем общевойсковом командном училище имени Верховного совета РФ, в РАНХиГС и Институте менеджмента, экономики и инноваций. До 2012 года работал в МЧС России, после этого перешел на работу в Росимущество. В 2017 году был назначен заместителем руководителя ведомства.

Напомним, прежний глава ведомства Иван Валентик написал заявление об увольнении 28 июня. Он возглавил ведомство в 2014 году. В январе 2019-го спикер Совета федерации Валентина Матвиенко раскритиковала господина Валентика из-за ситуации с незаконной заготовкой древесины.