Нижегородская мэрия вновь обжалует отмену результатов конкурса по организации питания

Администрация Нижнего Новгорода направила в Арбитражный суд Москвы кассационную жалобу на решение суда об отмене результатов конкурса по организации школьного питания. Как сообщается в картотеке дел, заявление пока не направлено вышестоящую инстанцию.

Напомним, конкурс по выбору поставщика питания для школ и детских садов города состоялся в 2018 году. Победителем стало муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказа» (МП «ЕЦМЗ»), которое уже с 2008 года обслуживало большинство учреждений. Однако ООО «Грин Рум» направило жалобу в ФАС РФ на результаты конкурса: заявитель указал, что конкурс должен был проходить не в рамках 223-ФЗ, когда стоимость услуг не является первостепенным критерием, а согласно 44-ФЗ, когда критерий цены является основным. На тот момент руководитель нижегородского УФАС Михаил Теодорович пояснил, руководствоваться 44-ФЗ было необходимо, потому что предполагалось финансирование закупок из средств городского бюджета: администрация Нижнего Новгорода выплачивает субсидии из казны за питание детей-льготников. ФАС РФ рассмотрела жалобу и обязала администрацию Нижнего Новгорода аннулировать итоги конкурса. Такое решение поддержал сперва Арбитражный суд Москвы, затем – Девятый арбитражный апелляционный суд. Теперь, судя по картотеке дел, мэрия направит жалобу в Арбитражный суде Московского округа.

Добавим, что летом этого года депутаты нижегородской думы предложили изменить схему субсидирования льготного питания школьников. Средства предлагается перечислять не поставщику питания, а напрямую родителям учеников через специальный счет.

Анастасия Еремина