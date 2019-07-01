Нижегородской мэрии не удалось оспорить отмену итогов конкурса по школьному питанию

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал решение Федеральной антимонопольной службы России об отмене итогов конкурса по организации школьного питания в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в картотеке дел. Текст судебного решения еще не опубликован.

Напомним, в 2018 году поставщиком питания в результате конкурса стало муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказа» (МП «ЕЦМЗ»), которое с 2008 года обслуживало большинство школ и детсадов. На результаты конкурса в ФАС РФ пожаловалось ООО «Грин Рум». По мнению компании, при проведении конкурса была проигнорирована процедура федерального закона № 44-ФЗ («О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). ФАС РФ рассмотрела жалобу и обязала администрацию Нижнего Новгорода аннулировать итоги конкурса.

Мэрия в суде пыталась доказать, что конкурсная документация готовилась совместно с региональным УФАС, а документацию направляли для согласования в прокуратуру. В марте 2019 года арбитражный суд Москвы поддержал антимонопольное ведомство, после чего городская администрация направила апелляционную жалобу.

Подробнее о споре читайте в материале “Ъ-Приволжье” «Конкуренция за еду».

Анастасия Еремина