«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

На мировых рынках достаточно напряженная ситуация, периодически случаются небольшие провалы. Многие говорят о том, что цикл роста заканчивается, впереди мировую экономику ждет рецессия. Какие а такой ситуации есть возможности для инвесторов на глобальных рынках? И куда можно вложить миллион и более рублей? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Олег Богданов: Происходит некая трансформация валютного рынка, активы уходят в валюты, которые считаются безрисковыми — это, прежде всего, американский доллар. Он по индексу находится на уровне 99,07 пунктов, возможно, дойдет до 100, а, может быть, до 102. С технической точки зрения дорога для доллара открыта. Здесь самое главное — оценить, по отношению к чему доллар будет укрепляться.

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