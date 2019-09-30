Врио губернатора Севастополя сформировал новое правительство

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сформировал состав правительства города. Новых чиновников он представил сегодня, 30 сентября, на аппаратном совещании. Напомним, правительство было отправлено в отставку в июле после того, как господин Развожаев возглавил регион.

Курировать департаменты капстроительства, по имущественным и земельным отношениям, архитектуры и транспорта будет Денис Солодовников. Ранее он работал замминистра науки и образования РФ. Господин Развожаев назвал его ключевым заместителем и сообщил, что намерен внести в заксобрание законопроект о внесении должности «первый заместитель губернатора». В ранге и. о. вице-губернатора курировать финансовый блок в правительстве будет Алексей Парикин. Департамент аппарата губернатора и правительства, а также главное контрольное управление будет курировать Светлана Пирогова. С ними Михаил Развожаев ранее работал в Минкавказа.

Вопросы здравоохранения будет курировать и. о. вице-губернатора Александр Кулагин, а Ольга Тимофеева — сферу образования. Оба являются активными сторонниками экс-спикера заксобрания Севастополя Алексея Чалого. Господин Кулагин в первом созыве городского парламента был заместителем председателя, а Ольга Тимофеева была сенатором от законодательной власти города. На посту заместителей губернатора, по словам Михаила Развожаева, они должны дать «другую динамику развития социальной сферы».

Также Михаил Развожаев сообщил, что в пятницу отправил в отставку и. о. вице-губернатора Андрея Шишкина и Ивана Кусова. Свои должности сохранили лишь два вице-губернатора, работавших с экс-губернатором Дмитрием Овсянниковым,— Мария Литовко (куратор департаментов экономического развития и сельского хозяйства) и Владимир Базаров (департаменты горхозяйства, госжилнадзора и Севприроднадзора). Кадровые перестановки произошли и в нескольких департаментах. И. о. директора департамента образования была назначена Елена Богомолова, капитального строительства — Илларион Гапицонов, по имущественным и земельным отношениям — Максим Левашов, общественных коммуникаций — Анастасия Солопеко.

«Уверен в той команде, которая пришла в правительство. Это основной костяк. Да, конечно, какие-то еще кадровые изменения до конца года возникнут. Но это уже будут точечные решения»,— сказал журналистам Михаил Развожаев. Состав правительства он назвал сбалансированным и способным решить задачи, стоящие перед городом.

О том, почему в Севастополе сменился губернатор, читайте в материале “Ъ” «К Севастополю причалил новый глава».

Вадим Никифоров, Симферополь