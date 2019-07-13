Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона. Документ опубликован на сайте кабинета министров Севастополя.

«Постановляю объявить об отставке правительства Севастополя с 12 июля»,— говорится в указе. Тем не менее чиновники будут осуществлять свои полномочия до формирования нового состава кабинета министров, отмечается в документе.

Итоги правления Дмитрия Овсянникова Читать далее

Напомним, 38-летний руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Развожаев был назначен врио губернатора Севастополя 11 июля. Приказ о его назначении подписал президент России Владимир Путин. Одновременно глава государства освободил от должности губернатора Севастополя 42-летнего Дмитрия Овсянникова по его собственному желанию.

О том, почему в Севастополе сменился губернатор, читайте в материале “Ъ” «К Севастополю причалил новый глава».