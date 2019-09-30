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Фото: Концерн «Росэнергоатом»

МЧС проведет проверку Белоярской АЭС

Плановую проверку Белоярской АЭС проведет с 1 по 4 октября комиссия ГУ МЧС по Свердловской области, сообщила пресс-служба БАЭС в соцсети «ВКонтакте».

«В ходе проверки возможен кратковременный запуск электрических или электронных сирен, а также передача через радиоузел и уличные громкоговорители текстовой информации о проверке. Просим население и гостей Заречного не беспокоиться и не прерывать своих занятий»,— говорится в сообщении пресс-службы.

БАЭС имени Курчатова введена в работу в апреле 1964 года. Сейчас в эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).

Напомним, в августе из-за ложного срабатывания одной из защитных систем на БАЭС был остановлен энергоблок №4 с реактором БН-800. В пресс-службе сообщали, что на радиационный фон инцидент не повлиял. Позднее энергоблок был выведен на номинальный уровень мощности. Предыдущая внеплановая остановка четвертого блока произошла в июле из-за сработавшей защиты электрического генератора.

С 11 сентября на Белоярской АЭС отключили от сети энергоблок №3 с реактором БН-600. Как сообщали в пресс-службе станции, это связано с плановой перегрузкой топлива, а также профилактическим ремонтом оборудования. 25 сентября энергоблок возобновил работу.

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