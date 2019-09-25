Возобновил работу энергоблок №3 Белоярской АЭС

Энергоблок №3 с реактором БН-600 Белоярской АЭС (Свердловская область) возобновил работу и выведен на номинальный уровень мощности, сообщает пресс-служба АЭС. 11 сентября он был отключен от сети для плановой перегрузки топлива, технического обслуживания и профилактического ремонта оборудования.

В июле и августе из-за ложного срабатывания защитных систем на несколько дней от сети отключался энергоблок №4, но затем он вновь выводился на номинальный уровень мощности.

Белоярская АЭС имени Курчатова является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в госкорпорацию «Росатом»). Введена в работу в апреле 1964 года. Сейчас в эксплуатации находятся два энергоблока с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).