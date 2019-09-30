Объявлен состав сборной России по футболу на матчи с Шотландией и Кипром

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра, которые пройдут 10 и 13 октября соответственно. Список игроков опубликован на сайте Российского футбольного союза. Всего в заявку вошли 25 футболистов.

Вратари : Маринато Гилерме («Локомотив», Москва), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунев («Зенит», Санкт-Петербург).

: Маринато Гилерме («Локомотив», Москва), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунев («Зенит», Санкт-Петербург). Защитники : Максим Беляев («Арсенал», Тула), Георгий Джикия («Спартак», Москва), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат», Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА, Москва), Дмитрий Чистяков («Ростов»).

: Максим Беляев («Арсенал», Тула), Георгий Джикия («Спартак», Москва), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат», Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА, Москва), Дмитрий Чистяков («Ростов»). Полузащитники : Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Александр Головин («Монако», Франция), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Денис Черышев («Валенсия», Испания).

: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Александр Головин («Монако», Франция), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Денис Черышев («Валенсия», Испания). Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Младе-Болеслав», Чехия), Федор Смолов («Локомотив»).

Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 6 октября в подмосковном Новогорске. Матч с Шотландией пройдет 10 октября в «Лужниках», игра со сборной Кипра состоится 13 октября в Никосии.

После шести матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I c 15 очками. Кипр занимает четвертую позицию с семью очками, Шотландия на пятом месте с шестью очками. Лидерство в группе принадлежит сборной Бельгии, на счету которой 18 очков.