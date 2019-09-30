Объявлен состав сборной России по футболу на матчи с Шотландией и Кипром

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра, которые пройдут 10 и 13 октября соответственно. Список игроков опубликован на сайте Российского футбольного союза. Всего в заявку вошли 25 футболистов.
Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 6 октября в подмосковном Новогорске. Матч с Шотландией пройдет 10 октября в «Лужниках», игра со сборной Кипра состоится 13 октября в Никосии.
После шести матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I c 15 очками. Кипр занимает четвертую позицию с семью очками, Шотландия на пятом месте с шестью очками. Лидерство в группе принадлежит сборной Бельгии, на счету которой 18 очков.
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