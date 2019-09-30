Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей

Россияне считают бедной семью, в которой средний доход одного ее члена не превышает 12,5 тыс. руб., сообщает РБК со ссылкой на опрос «Левада-центра». Таким образом, субъективная граница бедности на 11,6% превышает установленный властями порог бедности — прожиточный минимум, во втором квартале 2019 года составляющий 11,2 тыс. руб. Согласно результатам опроса, для поддержания нормального уровня жизни российской семье нужно примерно 38,1 тыс. руб. на человека.

Авторы исследования также попросили россиян назвать объем среднедушевого дохода их семьи за прошедший месяц — он оказался в 2,3 раза ниже оценки нормального дохода и равняется 16,8 тыс. руб. Доход 38,1 тыс. руб. и более получает только 7% респондентов.

По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума. В начале 2019 года в восьми регионах страны был запущен пилотный проект по снижению уровня бедности, в рамках которого планируется создать реестр бедных семей и подготовлены индивидуальные программы.

О том, каким образом правительство планирует бороться с низкими доходами,— в материале «Бедности напишут социальный портрет».