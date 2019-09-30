Армия России начала получать модернизированные танки Т-90М

Российские вооруженные силы уже получают современные танки Т-90М, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в интервью газете «Красная звезда». По его словам, переоснащение армии идет «достаточно интенсивно».

«Для танковых и мотострелковых подразделений закупаются современные танки Т-72Б3М и Т-90М, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А»,— сказал он.

Танк Т-90М — модификация танка Т-90. Он был создан в рамках опытно-конструкторской работы «Прорыв-3». Контракт на его серийный выпуск был подписан еще в 2017 году.

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