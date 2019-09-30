В связи с прощанием с архитектором Кузьминым в Москве перекроют Гранатный переулок

Гранатный переулок в Москве (от Спиридоновки до Садового кольца) в понедельник, 30 сентября, будет перекрыт в связи с проведением церемонии прощания с бывшим главным архитектором столицы Александром Кузьминым, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Центр организации дорожного движения. Господин Кузьмин умер в ночь на пятницу.

Движение на переулке будет полностью перекрыто возле Союза московских архитекторов с 8:00 до 15:00.

Александр Кузьмин, профессор и академик Международной академии архитектуры, участвовал в работе над 60 крупными градостроительными проектами и научными трудами. Имел звания народного архитектора, заслуженного архитектора, почетного строителя России. С 2014 года был президентом Российской академии архитектуры и строительных наук.

Подробнее об архитекторе — в материале “Ъ” «Последний из главных».