Спецназ вылетел в лагерь мигрантов на Лесбосе из-за беспорядков и пожаров

Как минимум два человека погибли во время пожаров в ходе беспорядков в центре приема и идентификации мигрантов и беженцев «Мориа» на греческом острове Лесбос, сообщило местное издание Protagon. Из Афин вылетели подразделения спецназа для урегулирования ситуации.
Издание сообщило, что несколько мигрантов подожгли контейнеры на территории центра, в которых жили беженцы. В результате чего погибли женщина с ребенком. После мигранты напали на приехавших пожарных. Они разбили автомобили спасателей.
Позже в лагере начались столкновения с полицией после попытки мигрантов освободить других беженцев, находящихся под стражей за нарушение различных законов. Полицейские применили слезоточивый газ.
«Ситуация очень сложная, обстановка напряженная.. Мы все в опасности»,— сказал мэр Митилини Эфстратиос Кители местному телеканалу Alpha. По его словам, всего было сожжено семь контейнеров.
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