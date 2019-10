Как отвадить любовницу

Наталья Радулова

Наконец-то ученые выяснили, почему мужья изменяют

Американские психологи, статья которых опубликована на сайте журнала Proceedings of the National Academy of Sciences, изучили на сайтах знакомств не только аккаунты женатых мужчин, но и степень их успешности на работе. Оказалось, сотрудники, имеющие конфликты с начальством и дисциплинарные взыскания, пополняют свои счета на дейтинговых приложениях в два раза активнее. Чем больше у парней проблем на работе, тем активнее они флиртуют в Сети, не жалея на это ни денег, ни времени.

Впрочем, не только стресс толкает мужчин в объятия чужих женщин. Соседка наша, помнится, утверждала, что прелюбодеяние происходит из-за алкоголя. «По пьянке закрутилось — и не выберешься» — так объясняла она наличие у своего мужа, водителя автобуса, постоянной фаворитки-контролерши. Психологи же талдычат о каких-то кризисах, об опасностях декретного отпуска, отсутствии взаимопонимания в семье изменника. Генетики считают, что неверность может быть обусловлена определенным вариантом гена DRD4, управляющим работой одного из рецепторов дофамина — гормона удовольствия. Среди обладателей длинного DRD4 половина изменяет постоянным партнерам.

От этой информации обманутым женам не легче. Вон их, перепуганных, сколько по Рунету бегает: жалуются на неверных мужей: «Как начались у него траблы на работе, так сразу стал грубым, выпивает, в клубы какие-то ездит, с бабами переписывается. Ну все, всадник без головы!» Сыплют проклятиями: «Переломать бы ноги этой его секретарше!» А главное, достают всех вопросами: «Как разлучить мужа с любовницей?»

Согласно международным исследованиям, около 25 процентов мужчин изменяют своим женам. В России подобные опросы не проводились, но вряд ли у нас меньше адюльтеров. И дамочек, желающих образумить своих всадников без головы, у нас тоже немало. Но куда им за помощью обращаться? «Есть детективы, психологи, нумерологи, астрологи, экстрасенсы с этими своими китайскими стеклянными шарами, а где нормальные специалисты, способные вернуть мужа в семью?» — возмущается моя приятельница. Она уже давно подумывает о стартапе: хочет помогать супругам избавляться от нежелательных соперников.

Нечто подобное уже существует в Китае. Там такие агентства называют любовными госпиталями. Их владельцы утверждают, что знают 33 способа разделить женатых граждан и их любовниц. И клиенты готовы платить за это немало. Клиенты, понятное дело, в основном женщины. Почему-то они чаще, чем мужчины, стремятся реабилитировать супружескую любовь.

А методы в «госпиталях» те еще! Разлучнице могут угрожать, могут ее шантажировать, привлекают к разборкам ее родственников. Обязательно выясняют и ее прошлое — иногда этого бывает достаточно, чтобы «папик» перепугался и разорвал отношения. Бывает, что к девушке подсылают красавца-искусителя, который охмуряет ее, заваливает подарками — все за счет заказчицы, конечно. «Мы втираемся в доверие, получаем интимные фото или видео и отправляем их клиенту,— рассказывает Дай Пэн Цзюнь, профессиональный "отваживатель".— Другими словами, заманиваем объект в ловушку. Как только мужчина узнает о неверности любовницы, он чаще всего бросает ее и возвращается в лоно семьи».

Вот моя знакомая и в России хочет организовать нечто подобное. Почему-то она рассчитывает, что агентство по отваживанию любовниц в наших широтах будет востребовано. «Ты там расспроси у своих читателей,— просит она.— Надо кому?»