Светлана Орлова,аудитор Счетной палаты

Не щадя себя

Светлана Орлова поделилась с участниками межрегионального вебинара результатами проведенной СП России проверки долгостроев. Особое недовольство вызывают, по ее словам, самые отстающие из субъектов федерации: Владимирская (310 объектов), Ивановская (240), Орловская (196) и Костромская (133) области. Причем во Владимирской области из незавершенных 310 объектов, на которые отпущено 3 млрд рублей, 49 — объекты социального назначения (1,79 млрд рублей), но вроде как за исключением четырех строений все остальные мало-помалу достраиваются, а долгостроев старше пяти лет и вовсе не обнаружено. Казалось бы, что в этом такого: рядовое совещание, стандартный доклад, вряд ли способный кого-то удивить. Все так, если бы не одно «но»: проверка аудиторов СП велась за 2017–2019 годы, тогда как Светлана Орлова вплоть до 8 октября 2018 года являлась губернатором Владимирской области. Аудитором она всего лишь год. Иными словами, высказывая претензии к властям региона по части недостроя, аудитор Орлова направляла критику... в свой адрес. Такая честность и самокритика для российской политической элиты — редкость. Впрочем, именно от Орловой такого можно было ожидать: будучи главой региона, она запомнилась владимирцам целой серией словесных перлов. Например, сравнивала себя с атомной бомбой, взорвавшей пространство противозаконных операций в области, заявила, что американцы до сих пор не расплатились по ленд-лизу, что «две сестры у Чехова» не уезжали бы в Москву, если бы была решена проблема жилья и т.д. Кстати, когда на недострой в регионе (речь шла о школе) Орловой указал Владимир Путин, экс-губернатор назвала представителей масс-медиа, тиражирующих такую информацию, «иностранными агентами» и «бандеровскими прихвостнями», мол, вместо того чтобы писать о сделанном, так и норовят найти огрехи и недостатки.

Светлана Сухова