Цифра как цифра

Обычно деловые СМИ относятся к бизнес-литературе как к области смежной, во всяком случае, имеющей лишь косвенное отношение к новостям экономики и бизнеса. Впрочем, сам факт появления отдельных важных текстов этого жанра может быть исключительно полезен для нас как указатель на «смену эпох» в бизнес-технологиях, в деловом климате, в общественных настроениях, которому сложно найти альтернативу. Опубликованное летом 2019 года «Альпиной Паблишер» русское издание книги «Digital @Scale: Настольная книга по цифровизации бизнеса» — из этой группы: текст партнеров McKinsey & Co Владимира Кулагина, Александра Сухаревски и Юргена Мефферта отличается от большинства бизнес-литературы на эту тему.

В целом сама идея выпуска бумажной книги о цифровизации довольно точно указывает на момент в развитии темы, в который текст публикуется. Цифровизация на стыке технологической и управленческой сфер уже стала банальной. Никому больше не надо объяснять ничего про Agile, поскольку всех раздражают почти ежедневные обновления сервисов на мобильных платформах — это результат всеобщего принятия соответствующего управленческого принципа, его побочный эффект. С другой стороны, название одной из глав книги Кулагина, Сухаревски и Мефферта «Карго-культ вам не поможет» вызовет раздражение у доброй трети ответственных лиц, так как построение карго-культовых управленческих сооружений в этой области с 2014 года вносит важнейший вклад в рост ВВП РФ.

В первую очередь книга интересна именно демонстративным отказом от традиционного для позиционирования крупнейших консалтинговых компаний «визионерства»: авторы описывают подходы к цифровизации, созданию цифровых экосистем, перестройке управленческих моделей, каналов продаж, цепочек поставок — проверенные на десятках и сотнях уже отработанных кейсов, причем не только за пределами России, но в значительной части здесь. А это позволяет говорить о том, что процесс цифровизации экономики на микроуровне прекращает быть сказкой и становится тем, чем заканчиваются все правильные сказки: рутиной, повседневной технологией. Ощущение обыденной и несколько скучной работы, которой нельзя себе позволить не заниматься,— то, что в тексте Кулагина, Сухаревски и Мефферта радует больше, чем любой энтузиазм. С другой стороны, мы помним, что это все же бумажная книга на ранней стадии цифровизации экономики. Большая часть систематизированной в ней информации — для практиков новость, опыт последних лет, который еще не успел устареть и вряд ли быстро устареет, вопреки мифологии цифровизации, гласящей, что в этой сфере все подходы устаревают за несколько месяцев.

Через пять лет, когда бумажные книги на эти темы уже станут анахронизмом, такие тексты будут писаться языком, не предполагающим хорошего управленческого образования. Впрочем, тогда будет поздно все это читать.