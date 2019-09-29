ООН будет единственным посредником в конституционном комитете Сирии

Единственным посредником в конституционном комитете Сирии станет ООН, никому другому такая роль не отводится, рассказал спецпредставитель генсека ООН по Сирийской Арабской Республике (САР) Гейр Педерсен в интервью «РИА Новости». Ожидается, что он огласит подробности работы конституционного комитета завтра, 30 сентября, во время заседания Совета безопасности ООН.

«В правилах процедуры мы договорились с правительством и оппозицией о том, что ООН должна играть роль посредника. Так что мы будем содействовать процессу. Больше никто эту обязанность выполнять не будет»,— сказал господин Педерсен.

По его словам, в конституционном комитете не предусмотрена работа государств-наблюдателей. «Это касается самих сирийцев и того, что они должны разработать конституцию, которая будет отвечать чаяниям сирийского народа. Так что в ходе этого периода там не предполагается участия стран-наблюдателей», — сказал спецпредставитель генсека ООН.

Напомним, решение о создании конституционного комитета выработали в начале 2018 года в Сочи. Решения в конституционном комитете будут приниматься 75% голосов в большом и малом составе.

Подробнее о создании комитета — в материале “Ъ” «Сочи признали подплощадкой Женевы».

О ситуации в Сирии — в публикации “Ъ” «США ударили по прекращению огня».