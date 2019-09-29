В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля

В Саудовской Аравии в городе Джидда был убит телохранитель короля генерал-майор Абдул-Азиз аль-Фагхем, сообщает Bloomberg. Его застрелили в ходе ссоры в доме у друга. Стрелявший — общий знакомый хозяина дома, который был ранен в результате инцидента, и телохранителя короля.

Нападавшего убили сотрудники полиции, он отказался сдаваться. В результате перестрелки пострадали пять сотрудников правоохранительных органов.

Ранее Абдул-Азиз аль-Фагхем также служил у предыдущего короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза ибн Абдуррахмана Аль Сауда.