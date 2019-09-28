Бронирования достигли новой планки

Заполненность гостиниц Москвы и Санкт-Петербурга этим летом побила рекорд. Такого спроса не было даже во время чемпионата мира. Средняя заполняемость московских гостиниц этим летом превысила 80%.

Эксперты уверены, поток иностранцев и заполняемость отелей в ближайшие три года продолжит расти. Связана ли популярность отдыха в России с эффектом чемпионата мира по футболу? Какие номера чаще всего арендуют иностранные туристы? Выясняла Юлия Жданова.

Иностранцы стали чаще приезжать в Россию. Спрос на поездки этим летом вырос почти на четверть, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Она уточнила, тенденция продолжается всего несколько лет. Подтверждают статистику туроператоров и аналитики гостиничного бизнеса. Этим летом загрузка номеров в Санкт-Петербурге, Москве и Сочи оказалась выше, чем в период ЧМ, сообщает консалтинговая компания JLL.

Похожие данные у компании Colliers International. Замглавы департамента стратегического консалтинга компании Евгения Тучкова сообщила, что средняя заполняемость столичных гостиниц этим летом превысила 70%, а уровень стоимости номеров или показатель ADR, продолжил подниматься: «В целом по Петербургу и по Москве мы видим увеличение заполняемости. Москва наряду с Сочи показала один из самых больших приростов. Минимальный рост тарифа ADR составил 50% — это во всех сегментах, а в сегменте “лакшери” он составил более 400%. В этом сегменте были самые большие сверхприбыли. Загрузка по всем сегментам гостиниц Москвы, если мы берем летний период, растет. Если брать период 2016 года, то в Москве в среднем сегмент переваливал 60% по загрузке, то сейчас переваливает все 70%».

Чаще других в Россию приезжают китайцы, на втором месте — испанцы, на третьем — итальянцы. Причем нередко иностранцы выкупают номера класса люкс, стоимость которых превышает 20 тыс. руб. за сутки, пояснил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов: «В разных сегментах разные гости, да, довольно много китайцев, достаточно много немцев, в прошлом году было много американцев в связи с чемпионатом мира по футболу. Европейцев довольно много. Статистика будет различаться в зависимости от уровня отеля. В “пятерках“, например, мы увидим туристов из некоторых арабских, европейских стран и США. Китайцы, которые едут через своих туроператоров, в основном берут три-четыре звезды».

Аналитики и участники рынка объясняют рост числа бронирований эффектом от чемпионата мира. Но не только это побуждает иностранцев приезжать. Ювелир из Франции Мартинез Йохансон за последние два года посетил Россию 8 раз, и дело не только в футболе или рекламе, пояснил он “Ъ FM”: «Я знаю что во время чемпионата мира по футболу к вам приезжали люди со всего мира, но я посетил Россию первый раз еще до мундиаля.

Что мне понравилось в вашей стране, так это атмосфера культуры, в которой приятно находиться. Ваша архитектура, особенно церкви из-за большого количества изображений, украшенных золотом.

Кроме того, у вас прекрасные рестораны в Москве и Санкт-Петербурге – у них интересная концепция, много занятных деталей и отличный сервис. Еще мне очень понравились россияне, они с удовольствием рассказывали, куда идти, что делать, и рады поговорить с иностранцами.

По мнению аналитиков, эффект от ЧМ и соответственно рост въездного туризма в Россию продлится еще три года. Часть отелей запланировали увеличить у себя число номеров класса люкс, чтобы принять больше иностранных гостей.

Рост иностранных путешественников отмечается во всем мире, об этом сообщили аналитики платежной системы Mastercard. Увеличиваются и расходы туристов. Больше всего денег путешественники тратят в Дубае — более $550 в день. Для сравнения, за сутки в Москве туристы совершают покупки менее, чем на $200.