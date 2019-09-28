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СКР не стал возбуждать дело против комика по заявлению сенатора Михайлова

Следственный комитет России (СКР) не стал возбуждать уголовное дело по заявлению бывшего губернатора Курской области, члена Совета федерации Александра Михайлова в отношении бывшего участника команды КВН «Прима» Антона Сасина. В возбуждении уголовного дела отказано с формулировкой «за отсутствием в деянии составов преступления», сообщил господин Сасин в своем видеоблоге на YouTube.

Господин Михайлов обратился в правоохранительные органы в связи с тем, что ему не понравился видеоблог «Твой бывший», в котором комик пародирует его манеру общения. В одном из роликов автор, пародируя манеру речи Александра Михайлова, заявляет, что «в последнее время в области развелось очень много видеоблогеров», поэтому «нужен взгляд со стороны» — «взгляд обычного курянина, а не какой-то там одиозной политической фигуры».

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «В пародии на российского сенатора ищут состав преступления».

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