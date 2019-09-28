Гонконгская полиция применила перцовый газ для разгона демонстрантов

Полиция в Гонконге использовала перцовый газ против демонстрантов, передает Reuters. Так она пыталась разогнать протестующих, которые бросали камни и пытались заблокировать дорогу. Они митинговали против властей, собравшись около штаб-квартиры Народно-освободительной армии Китая.

Тысячи людей (точное число не называется) собрались, чтобы вспомнить Революцию зонтиков 2014 года. Она началась 28 сентября и продолжалась 79 дней. Тогда граждане протестовали против властей в Пекине контролировать выборы в местные органы власти.

В ходе нынешних протестов многие демонстранты были одеты в черное, на их лицах были маски. Они, помимо прочего, пытались ослепить лазерами пилота вертолета над собой.

Поводом для других массовых акций стал закон об экстрадиции, который, как считали митингующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг. 4 сентября глава Гонконга Кэрри Лам объявила об отзыве закона, однако акции все еще продолжаются.

О китайском опыте борьбы с уличными протестами читайте в публикации журнала «Огонек» «Гонконг без революций».