Путин выразил соболезнования в связи со смертью Марка Захарова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью руководителя театра «Ленком» народного артиста России Марка Захарова. Режиссер умер сегодня, 28 сентября, в возрасте 85 лет.

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и искреннего участия в связи с постигшим Вас горем. Ушел из жизни великий Марк Захаров — человек необычайного таланта, внутренней свободы и достоинства. Личность поистине колоссального масштаба»,— говорится в опубликованной на сайте Кремля телеграмме дочери режиссера Александре Захаровой.

Свои соболезнования также выразили председатель Государственной думы Вячеслав Володин и спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.

«Уход из жизни Марка Анатольевича — это и моя личная потеря. Я всегда буду помнить его как интересного собеседника, умного и мудрого человека прекрасных душевных качеств»,— написала в телеграмме, направленной в «Ленком», госпожа Матвиенко (цитата по ТАСС).

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1973 году стал главным режиссером Московского театра имени Ленинского комсомола («Ленком»). Под его руководством было поставлено более 50 спектаклей, в том числе «Юнона и Авось» (1981), «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (1993), «Чайка» (1994). Также он снял несколько кинофильмов, в числе которых «12 стульев» (1976), «Обыкновенное чудо» (1978), «Тот самый Мюнхгаузен» (1979), «Формула любви» (1984). Работал над сценариями к «Белому солнцу пустыни» и «Земле Санникова».

Марк Захаров о театре, зрителях и власти — в интервью «Огоньку» 2017 года.