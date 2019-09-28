В Петербурге открыли памятник погибшим в Баренцевом море подводникам

В Курортном районе Петербурга открыли мемориал в память о моряках, погибших 1 июля во время выполнения боевой задачи в Баренцевом море. Об этом сообщил председатель петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ Игорь Курдин в одной из соцсетей.

Мемориал расположен в Сестрорецке и представляет собой памятную доску. Она установлена возле храма Петра и Павла.

На доске указана дата трагедии и имя командира глубоководного аппарата — Константина Сомова.

Напомним, что жертвами трагедии на борту АС-31 стали 14 офицеров ВМФ. 6 июля они были похоронены на Серафимовском кладбище Петербурга, рядом с захоронением моряков АПЛ «Курск».