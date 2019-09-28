На ЧМ по легкой атлетике впервые состоялся ночной марафон

На чемпионате мира по легкой атлетике, проходящем в Катаре, впервые состоялся ночной женский марафон. Победу одержала кенийская бегунья Рут Чепнгетич, которая преодолела дистанцию за 2 часа 32 минуты 43 секунды. Россиянка Сардана Трофимова, выступающая в нейтральном статусе, финишировала на 22-м месте, она преодолела дистанцию за 2 часа 52 минуты 46 секунд.

На ночь марафон был перенесен из-за стоящей в стране жары — старт дали ровно в полночь, а финишировали спортсменки в третьем часу ночи, отмечает «Спорт-Экспресс». Температура воздуха в ходе забега превышала 30 °C, а под ногами у бегуний был специальный асфальт, выдерживающий температуру до 50°C, поскольку обычное покрытие могло расплавиться. Тем не менее, дистанцию не смогли закончить 28 спортсменок из 68, вышедших на старт, что стало абсолютным рекордом всех времен.

Чемпионат мира продлится до 6 октября. Всего будет разыграно 49 комплектов наград. В заявку на мировое первенство вошли 30 российских легкоатлетов, которые по причине дисквалификации национальной федерации выступают в нейтральном статусе.

Подробнее о чемпионате — в материале “Ъ” «Сборная России нацелилась на свою высоту».