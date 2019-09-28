28 сентября, суббота
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Российский гонщик Роберт Шварцман

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ   |  купить фото

Россиянин Шварцман стал чемпионом «Формулы-3»

Российский пилот команды Prema Роберт Шварцман стал победителем серии автогонок в классе машин «Формула-3». Он стал первым в истории гоночной серии победителем из России.

Заключительный этап сезона-2019 проходит на автодроме в Сочи. По итогам первой гонки этапа 20-летний россиянин пришел к финишу вторым, на последнем круге Шварцмана обошел его напарник Маркус Армстронг.

За одну гонку до конца чемпионата Шварцман гарантировал себе победу в сезоне, став недосягаемым для еще одного партнера по команде — Джехана Дарувалы, идущего в общем зачете вторым. Вторая гонка этапа пройдет 29 сентября.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя