Россиянин Шварцман стал чемпионом «Формулы-3»

Российский пилот команды Prema Роберт Шварцман стал победителем серии автогонок в классе машин «Формула-3». Он стал первым в истории гоночной серии победителем из России.

Заключительный этап сезона-2019 проходит на автодроме в Сочи. По итогам первой гонки этапа 20-летний россиянин пришел к финишу вторым, на последнем круге Шварцмана обошел его напарник Маркус Армстронг.

За одну гонку до конца чемпионата Шварцман гарантировал себе победу в сезоне, став недосягаемым для еще одного партнера по команде — Джехана Дарувалы, идущего в общем зачете вторым. Вторая гонка этапа пройдет 29 сентября.