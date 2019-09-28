Царский размах оказался недостаточным

Министерство культуры будет регулировать поток китайских туристов к пушкинским местам. В Царском Селе не справляются с потоками путешественников из КНР. На днях там случился так называемый «китайский коллапс»: в музей невозможно было попасть из-за беспрерывной очереди из китайских посетителей. В Минкульте назвали ситуацию неприемлемой, но позже пояснили, что сокращать число иностранных туристов не будут. Как в Царском Селе собираются решать проблему? Выясняла Юлия Жданова.

Некогда любимая резиденция русских императоров — музей-заповедник Царское Село в пик туристического сезона больше похож на китайскую провинцию: русской речи практически не слышно, у входа многочасовая очередь. Как выяснилось, такую картину можно застать теперь и осенью. Коллапс у входа в Царское Село произошел на днях. Групп отдыхающих из азиатской страны было настолько много, что в музей не удалось попасть даже тем, кто пришел заранее. Китайцы успели даже организовать в очереди небольшой бизнес, пояснила очевидица событий, жительница Санкт-Петербурга Мария: «Один занял очередь, потом 150 пришло, второй занял — еще 300 пришло. А люди, я имею в виду российских граждан, туда попасть не могут. Китайские туристы ставят себе стульчики, у них там зонтики, которые сдают сами же китайцы своим соотечественникам в аренду. Наши же сограждане стоят по четыре часа, не имея стульчиков и так далее. Там проблема на уровне администрации. Это унижение. Я, как житель Петербурга, никогда не повезу своего ребенка туда. При онлайн-выкупе билетов я по своему паспорту могу попасть туда не чаще, чем один раз в месяц. Смешно и стыдно».

Такую же историю “Ъ FM” рассказали еще несколько российских туристов, которые в этом году посещали музей-заповедник. Они обратили внимание на то, что администрация Царского Cела не препятствует китайскому бизнесу. “Ъ FM” связался с руководством музея. Как пояснила директор Царского Села Ольга Таратынова, за очередями следит группа охранников, и случаи торговли на их территории пресекаются: «У нас 17 человек стоит и наблюдает за этой очередью. Имеет место обеспечение их какими-то раскладными стульчиками, передачи им бутылок с водой.

Обмен денежный не происходит – мы за этим следим.





Если бы он только начал происходить, тут же мы бы их схватили за незаконную торговлю на нашей территории, это фиксируется у нас всегда камерами. Но когда это делается безвозмездно, мы не имеем оснований это прерывать. Они где-то вне территории платят за все эти услуги».

Об актуальности проблемы тем не менее заявили в Министерстве культуры. Заместитель главы ведомства Алла Манилова отметила, что в Царском Селе «красный уровень опасности для российских туристов». В Министерстве даже предложили решение: например, выделить разные дни для посещения главной местной достопримечательности — Екатерининского дворца.

Решить вопрос с очередями можно только, перенаправив китайцев на осмотр достопримечательностей в другие города, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Нужно разнообразить маршруты отдыхающих, подчеркнул эксперт: «Конечно, необходимо диверсифицировать туристский продукт, чтобы не только у нас был Кремль, Царское Село, Третьяковка и все. Дело не в китайцах. Мы заинтересованы в этом потоке. Большинство наших гостей, да и мы не знаем, что есть не менее интересные места: Вологда, Псков, Пермь».

Как сообщил “Ъ FM” источник в туротрасли, многие российские компании планируют в ближайшее время отказаться от работы с гостями из Китая. По его словам, из-за этого поток отдыхающих из КНР сократится. Но такой прогноз может не сбыться из-за визовых послаблений. С 1 октября граждане 53 стран, в том числе КНР, смогут посещать Россию по краткосрочной бесплатной электронной визе. Власти Санкт-Петербурга уже сообщили, что поток иностранцев, главным образом из Китая, из-за этого нововведения вырастет на 65%. Парижские музеи этим летом тоже столкнулись с небывалым наплывом туристов. Многие из них, в том числе Центр Жоржа Помпиду, активизируют систему онлайн бронирования билетов. В ближайшее время они собираются сделать меру обязательной.