В московском отеле Swissotel Красные Холмы запускают программу «Kids For Kids»

В октябре все отели сети Swissotel предлагают гостям принять участие в проекте «Kids For Kids» и внести свой вклад в поддержку инициатив международной благотворительной организации «Детские Деревни — SOS» . В течение месяца будет действовать специальное предложение на проживание, часть доходов от каждого бронирования которого будет перечислена в фонд.

Дети до 12 лет приглашаются на бесплатный ланч или ужин от шеф-повара в ресторане Acapella или лобби-баре Lightbar, за который предусмотрен небольшой благотворительный вклад в специальную копилку фонда «Детские Деревни — SOS». Детское меню будет также доступно к заказу во всех номерах отеля в течение всего месяца. Таким образом, отель отмечает 20-летие сотрудничества с фондом «Детские Деревни — SOS». В дополнение к программе 16 октября в Swissotel Красные Холмы гостям предложат специальное меню в рамках Московского Гастрономического Фестиваля к международному Всемирному Дню Продовольствия, половина средств от реализации которого пойдет в фонд.

Пожертвование в размере, эквивалентном 1 доллару США, обеспечивает два полноценных обеда для ребенка, а пожертвование в размере, эквивалентном 5 долларам США — питание для всей семьи.