Почти половина американцев выступают за импичмент Трампу

Около половины опрошенных американцев (47%) поддерживают идею импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов опроса, проведенного для американского издания The Hill. Как отмечают авторы опроса, количество американцев, выступающих за отставку главы Белого дома, значительно выросло на фоне скандала с телефонным разговором Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Против возможного импичмента президенту США выступают 42% опрошенных, не определились с позицией 11% респондентов. В опросе участвовала одна тысяча американцев.

О начале процедуры импичмента объявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября. Поводом к импичменту стали утечки в СМИ, согласно которым в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским, состоявшегося в июле, Дональд Трамп потребовал от него начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена — сына наиболее вероятного претендента на кресло президента США на выборах 2020 года демократа Джо Байдена. Главу Белого дома заподозрили в злоупотреблении властью для того, чтобы повлиять на исход выборов будущего года.

В чем обвиняют президента США и насколько вероятна его отставка, — в материале “Ъ” «Что нужно знать об импичменте Трампу».