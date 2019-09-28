Делегаты США покинули зал Генассамблеи ООН во время выступления вице-президента Венесуэлы

Делегация Соединенных Штатов демонстративно покинула зал Генеральной ассамблеи ООН во время выступления вице-президента Венесуэлы Делси Родригес, сообщил ТАСС. Во время выступления госпожи Родригес зал покинули не менее восьми делегаций. В частности, колумбийская делегация, в составе которой были представители венесуэльской оппозиции.

Также ушли представители нескольких других латиноамериканских стран, за исключением Кубы, Мексики и Уругвая. Кроме того, по информации ТАСС, за полчаса до выступления вице-президента Венесуэлы на балконе для СМИ значительно усилили охрану, журналистов попросили передвинуться на последние ряды. Охрана объяснила это необходимостью предотвращения провокаций.

Напомним, в январе этого года венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство стран Европы. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным президентом господина Мадуро.

В рамках борьбы с режимом Николаса Мадуро США ввели санкции против Венесуэлы и периодически их расширяют. Под ограничения в частности попали венесуэльский Центробанк и нефтегазовая госкомпания PDVSA. В августе американский президент Дональд Трамп также подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США.

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