Валютная защита

Ставки по всей линейке вкладов снижаются, особенно это ощутимо по валютным продуктам. В таких условиях могут быть интересными инвестиции в фондовые продукты, дающие экспозицию на валюту. Для наиболее консервативных инвесторов могут подойти еврооблигации, а для самых ленивых — ПИФы на их основе. Однако стоит помнить, что в отличие от депозита доходность инвестиционных продуктов не гарантируется.

Ставки стремятся в минус

В среду ЦБ обнародовал результаты мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц. Во второй декаде сентября средняя максимальная ставка составила всего 6,754 годовых, что на 0,04 п. п. выше показателя первой декады, но почти на 1 п. п. локального максимума установленного во второй декады марта.

Ставки по валютным вкладам претерпели более значительные изменения. Согласно последним имеющимся данным ЦБ на конце июля средневзвешенная ставка по долларовым депозитам составляла 1,37%, что на 0,4 п. п. ниже значений начала марта. Ставки по вкладам в евро снизились почти вдвое до 0,19%. Этому снижению способствует проводимая в США и Европе денежная политика финансовых регуляторов. За последние два месяца Федеральная резервная система (ФРС) дважды снижала ставку, каждый раз на 0,25 п. п. В результате она достигла 1,75–2%. Европейский ЦБ по итогам сентябрьского заседания объявил о самом крупном пакете стимулирующих мер (QE) за последние три года. Решение регулятора включает снижение ставки по депозитам с –0,4% до –0,5%, а также с 1 октября выкуп активов в объеме €20 млрд ежемесячно.

В условиях отрицательных ставок в Европе и российские банки начинают задумываться об аналогичных условиях.

В июле банк «Авангард» перестал принимать вклады в евро, а текущие депозиты по окончании их срока будет переводить на текущие счета клиентов, за ведение которых будет взимать плату вплоть до 3,2% годовых (см. “Ъ” от 9 июля). 24 сентября глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова заявила о том, что регулятор получил предложения от банков о необходимости законодательных изменений, которые позволили бы привлекать средства клиентов под отрицательную процентную ставку. По словам аналитика «Тинькофф Инвестиции» Евгения Дорофеева, изменения коснутся прежде всего юридических лиц.

Положительные бонды

Альтернативой валютным вкладам могут стать инвестиционные продукты, номинированные в валюте: еврооблигации и продукты на их основе (ПИФы еврооблигаций, БПИФы), фонды фондов, акции иностранных эмитентов, ETF. «Наряду с инструментами фондового, срочного рынка, секция иностранных ценных бумаг на бирже СПб есть большое разнообразие структурных продуктов. Например, биржевые ноты, номинированные в валюте и размещенные на Московской бирже. Они могут предлагать, как фиксированную доходность, так и разный уровень доходности в зависимости от рыночной ситуации. Часть вышеуказанных инструментов котируется в рублях, но они все равно привязаны к валюте»,— отмечает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

Однако для начинающих инвесторов лучше всего подойдут консервативные продукты — еврооблигации и инвестиционные продукты на их основе. По словам Евгения Дорофеева, инвесторы, не обладающие статусом квалифицированного инвестора, имеют доступ только к еврооблигациям, допущенным до организованных торгов на одной из российских бирж. А список таковых бумаг ограничен. В расчет индекса МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций входит только десять бумаг — еврооблигации ВЭБа, Альфа-банка, Сбербанка, «Газпрома», «Роснефти», «Газпром нефти», «Норильского никеля», ЛУКОЙЛа. «Если ориентироваться на бумаги инвестиционного качества, то в долларах можно рассчитывать на уровень доходности до 4% годовых. В евро доходности также стремятся к нулю, но все-таки положительны. Например, доходность российских суверенных еврооблигаций с погашением в 2025 году составляет 0,8% в евро»,— отмечает Александр Бахтин.

Стоит учесть, что в отличие от депозитов инвестирование в ценные бумаги несет и дополнительные затраты. При совершении сделок взимается комиссия, которая составит 0,02–0,05% их объема.

Начинать торговлю еврооблигациями участники рынка советуют с сумм 300–500 тыс. руб., иначе выгода от вложений в облигации будет съедаться комиссионными.

Прежде чем купить понравившуюся бумагу, стоит провести хотя бы минимальную экспертизу, изучить финансовые результаты компаний, прогнозы аналитиков, на основе которых можно будет принять решение о покупке. К тому же стоит помнить, что итоговый результат вам никто не гарантирует, так как в случае ухудшения рыночной конъюнктуры цены еврооблигаций могут снизиться.

Корзина облигаций

Если же нет желания изучать отчеты и оценивать перспективы эмитента, можно доверить формирование портфеля долговых бумаг и профессиональным управляющим. И самым распространенным продуктом, который предлагают управляющие компании для частных инвесторов, являются паевые инвестиционные фонды (ПИФы) и биржевые ПИФы. «Ожидаемая доходность от удержания большинства ПИФов варьируется в диапазоне 2–6% в зависимости стратегии фондов, так ориентированные на глобальные рынок фонды зарабатывают последние годы больше»,— отмечает портфельный управляющий «Альфа-капитал» Дмитрий Дорофеев.

К тому же при вложении средств в облигационные фонды вы сразу получаете хорошо диверсифицированный портфель и не только российских компаний. При этом для вложений в фонд потребуется значительно меньшая сумма, чем при формировании собственного портфеля. Здесь вполне можно ограничиться и 10 тыс. руб. Впрочем, следует учесть, что за свою работу управляющая компания также берет комиссионное вознаграждение. Правда, реже, чем брокер, раз в год, а также при покупке и погашении паев (надбавки и скидки). Его величина зависит от срока инвестирования и объема вложенных средств, хотя редко превышает 3% суммы инвестиций. В случае биржевых фондов и того меньше — до 1%.

Иван Нефедкин