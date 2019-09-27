Вице-президент Венесуэлы приехала на Генассамблею ООН, несмотря на запрет въезжать в США

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес прибыла в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, несмотря на то, что она не может приезжать в США из-за санкций. «Да, она выступит сегодня во вторую половину дня»,— сообщил ТАСС источник в ООН.

25 сентября президент США Дональд Трамп подписал указ, который временно запрещает въезд в США чиновникам высокого ранга из Венесуэлы и Ирана. Ограничения также распространяются на их родственников.

Напомним, в январе этого года венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство стран Европы. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным президентом господина Мадуро.

В рамках борьбы с режимом Николаса Мадуро США ввели санкции против Венесуэлы и периодически их расширяют. Под ограничения в частности попали венесуэльский Центробанк и нефтегазовая госкомпания PDVSA. В августе американский президент Дональд Трамп также подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США.

Подробнее о ситуации в Венесуэле — в материале “Ъ” «У каждого своя Венесуэла».