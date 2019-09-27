Умные технологии повышают комфорт в домах бизнес-класса ЖК «Гулливер»

Опыт АО «КОРТРОС-Пермь» позволяет компании создавать жилые дома, которые соответствуют самым продвинутым требованиям покупателей и даже порой опережают некоторые их желания. Совокупность инженерных решений, применяемых компанией при строительстве домов бизнес-класса в ЖК «Гулливер» по ул. Революции, 50 и 52, придает недвижимости высокую степень безопасности и новый уровень комфорта, при котором жильцы могут не задумываться о многих бытовых вопросах.

Так, необходимый климат в квартире будет создаваться с помощью погодозависимой автоматики. Вам не придется беспокоиться о том, чтобы поддерживать дома нужную температуру. Отопление будет корректироваться в зависимости от погоды на улице, что даст возможность экономить на платежах за отопление.

«Умные технологии», которые «КОРТРОС-Пермь» внедряет при строительстве своих домов, хороши тем, что не только повышают комфорт проживающих, но и обеспечивают дополнительную безопасность и энергоэффективность. Система домашней автоматизации способна превратить квартиру в пространство, которое заботится о своих жителях: контролирует уровень влажности, температуры, освещенности, узнает хозяев. Такие элементы базового варианта «умного дома» как датчик протечки в санузле и на кухне, датчик температуры и влажности, извещатель системы охранной сигнализации в коридоре квартиры и Wi-fi-роутер, уже повышают качество жизни. При желании функционал можно дополнять и создавать "сценарии" в зависимости от вашего уклада жизни. Например, управлять жалюзи или шторами, и даже обеспечивать приятное пробуждение под музыку или вовремя сваренное кофе.

Застройщик позаботился и о воде, которой вы будете пользоваться. В домах бизнес-класса устанавливаются современные системы очистки, которые повышают качество воды, подаваемой в квартиру.

В доме по ул. Революции, 50 осталось в продаже две квартиры. Дом 52 по ул. Революции планируется сдать в 2020 году. То есть, сейчас – самое время принимать решение о покупке. В 2020 завершатся все работы на территории ЖК «Гулливер». Вся инфраструктура квартала, включая парк и детский сад, будет радовать его жителей и всех пермяков.

В офисе продаж АО «КОРТРОС-Пермь» на ул. Куйбышева, 61 или по тел. 2-155-775 можно уточнить любую интересующую вас информацию и выбрать свой вариант квартиры.

Застройщик АО «КОРТРОС-Пермь»

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