Nissan представил обновленный пикап Titan

Nissan Titan Platinum Reserve. Фото: Nissan

Nissan Titan Platinum Reserve. Фото: Nissan

Nissan Titan Platinum Reserve. Фото: Nissan

Nissan Titan PRO-4X. Фото: Nissan

Nissan Titan PRO-4X. Фото: Nissan

Nissan Titan PRO-4X. Фото: Nissan

У автомобиля изменились бампера, переработана оптика и решетка радиатора, дизайн которой отличается в зависимости от модификации. В интерьере поменялись панель приборов, мультимедийная система, сиденья и расширился список систем активной безопасности за счет комплекса Safety Shield 360. С шести до восьми выросло количество подушек безопасности. Внедорожная модификация PRO-4X отличается оранжевыми акцентами в экстерьере и интерьере, а также черной фирменной эмблемой.

5,6-литровый бензиновый V8 остался прежним, но его мощность выросла с 395 до 406 л.с. После обновления на Nissan Titan вместо 7-ступенчатой автоматической коробки передач устанавливается 9-ступенчатый «автомат».

Напомним, ранее Nissan представил обновленный внедорожник Patrol.