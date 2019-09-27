Шереметьево и Домодедово прокомментировали инициативу ограничить число курилок

Шереметьево готов выделить курительные комнаты в случае положительного решения Госдумы о возвращении в аэропорты курилок, сообщает «РИА Новости». Сейчас из-за действующего запрета в «чистой зоне» аэропорта законсервированы четыре соответствующие требованиям комнаты. Представитель аэропорта Домодедово назвал обсуждение вопроса преждевременным и напомнил пассажирам о зонах курения вне терминалов.

«Мы следим за изменениями в российском законодательстве. На сегодняшний день инициатива не утверждена, говорить о планах по организации мест для курения в изолированных помещениях аэропорта преждевременно»,— сказал собеседник агентства в Домодедово. Представитель Шереметьево отметил, что специально оборудованные изолированные комнаты или зоны на открытом воздухе создают для курильщиков в большинстве аэропортов мира.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Министерство здравоохранения России предложило ввести ограничение курительных комнат в аэропортах — не более двух в «чистой зоне». По задумке ведомства, курилки будут представлять собой оборудованные вентиляционными системами изолированные помещения с непрозрачными стенами, чтобы некурящие пассажиры не видели курящих. Поправки были вынесены на рассмотрение правительства в конце августа, но работа над ними еще не завершена. Роспотребнадзор не поддержал проект, поскольку изначально выступал против появления курилок в аэропортах, а Минтранс и Минэкономики предложения согласовали. В Минюсте возникли замечания относительно формулировок о местах расположения курительных комнат.

Напомним, с лета 2013 года в российских аэропортах действует запрет на курение. В июле Госдума одобрила в первом чтении законопроект, возвращающий в аэропорты курилки для зарегистрированных пассажиров, работников авиакомпаний и сотрудников самих аэропортов. Второе чтение проекта запланировано на осень.

Подробности — в материале “Ъ” «Курилки провентилированы в первом чтении».