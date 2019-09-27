«Известия»: Минздрав предложил разрешить аэропортам по две курилки

Министерство здравоохранения России предложило ввести ограничение курительных комнат в аэропортах — не более двух в «чистой зоне», сообщает газета «Известия» со ссылкой на подготовленные ведомством поправки к законопроекту о возвращении курилок. Запрет на курение в российских аэропортах действует с лета 2013 года.

По замыслу Минздрава, курилки будут представлять собой оборудованные вентиляционными системами изолированные помещения с непрозрачными стенами, чтобы некурящие пассажиры не видели курящих. Расположить их предлагается только в зонах, предназначенных для зарегистрированных на рейс пассажиров, уже прошедших предполетный досмотр, а также для следующих транзитными рейсами. Также в ведомстве полагают, что курилки надо максимально удалить от пунктов предполетного досмотра, путей следования пассажиров к выходам на посадку и зоны выхода из аэропорта.

Поправки были внесены на рассмотрение правительства в конце августа, однако работа над ними еще не завершена. 10 сентября вице-премьер Татьяна Голикова поручила до 1 октября доработать проект. После этого поправки к законопроекту могут быть внесены в Государственную думу.

Роспотребнадзор не поддержал проект Минздрава, поскольку изначально выступал против появления курилок в аэропортах, а Минтранс и Минэкономики предложения согласовали. В Минюсте возникли замечания относительно формулировок о местах расположения курительных комнат.

В июле Госдума одобрила в первом чтении законопроект, возвращающий в аэропорты курилки для зарегистрированных пассажиров, работников авиакомпаний и сотрудников самих аэропортов. Второе чтение проекта запланировано на осень.

Подробнее о законопроекте — в материале “Ъ” «Курилки провентилированы в первом чтении».