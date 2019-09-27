Toyota довела долю в Subaru до 20%

Японский автопроизводитель Toyota Motor увеличивает долю в Subaru до 20%, объявили компании сегодня, 27 сентября. Ранее Toyota принадлежало чуть меньше 17% акций Subaru. В заявлении Toyota сообщает, что стоимость приобретенной доли — 3,17% — может достигать 80 млрд иен ($650 млн) на основании текущей стоимости акций Subaru.

В соответствии с соглашением Subaru также приобретет акции Toyota на ту же сумму. О количестве акций и доле не сообщается.

Впервые Toyota приобрела акции Subaru (тогда Fuji Heavy Industries) в 2005 году — тогда речь шла о 9,5% акций, с тех пор Toyota нарастила долю почти до 17%, став крупнейшим акционером. В соответствии с нынешним соглашением компании будут активнее сотрудничать в сфере технологических разработок: беспилотного вождения, производства электромобилей, автомобилей, подключенных к интернету и др. Так, Subaru получит больший доступ к платформе гибридных автомобилей Toyota Hybrid System.

Укрепление партнерства Toyota и Subaru далеко не первый случай за последние месяцы, когда автопроизводители договариваются об обмене технологическими наработками. Это помогает снизить финансовую нагрузку на каждую из компаний и ускорить развитие таких технологий. Так, в июле было объявлено о том, что Volkswagen и Ford договорились о совместной работе по развитию технологий беспилотного вождения на $2,6 млрд, немецкие производители BMW и Daimler также сообщили о сходном соглашении.

Яна Рождественская