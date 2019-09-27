Начались переговоры по продаже Грибановского машзавода в Воронежской области

Борисоглебская группа компаний «ЦНО-химмаш» начала официальные переговоры с ГК Limonte (основной актив — завод АО «Борхиммаш» в Борисоглебске) о продаже последней активов ООО «Грибановский машиностроительный завод» (ГМЗ) в Воронежской области. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в пресс-службе ЦНО-химмаш».

Там уточнили, что получили от ГК Limonte официальное предложение на заседании совета по экономической безопасности в правительстве Воронежской области. Там обсуждалось погашение задолженности грибановского завода по зарплате и налоговым платежам.

«Представители машиностроительной группы Limonte обратились к руководству ГК "ЦНО-химмаш" с официальным предложением выкупить имущественный комплекс ГМЗ и погасить все долги предприятия,— рассказали в пресс-службе.— Решение о возможности продаже актива планируется принять уже в ближайшее время».

Напомним, ГМЗ, производящая оборудование для химпрома структура группы «ЦНО-химмаш» оказалась в кризисе из-за долгов перед Сбербанком и Фондом развития промышленности. По данным “Ъ-Черноземье”, сумма сделки может составить от 630 млн руб.

Подробнее об этом — в материале “Ъ-Черноземье” «Limonte пошла по Грибановский».

Сергей Калашников